Госдепартамент США вернул из Китая 11 американцев из-за акустических атак

Власти Соединенных Штатов Америки вернули на родину из американских дипломатических миссий в Китае 11 человек в связи с утверждениями о так называемых акустических атаках. Такая информация появилась в газете The New York Times.

Как уточняется, в США вернулись восемь человек, связанных с консульством США в Гуанчжоу, один сотрудник консульства в Шанхае и двое работников посольства США в Пекине. В Соединенных Штатах они будут проходить медицинское обследование, передает ТАСС.

По данным издания, у вышеупомянутых американцев наблюдаются примерно те же симптомы, о которых ранее сообщали американские дипломаты на Кубе. По утверждению администрации США, в результате некоего внешнего воздействия (так называемых акустических атак) с осени 2016 года в Гаване пострадали уже более 20 американских госслужащих. Они якобы жаловались на головокружение, тошному и потерю слуха. Позднее врачи подтвердили наличие у них этих симптомов, а также будто бы выявили у нескольких человек повреждение головного мозга.

Газета сообщает, что некоторые американцы, пострадавшие вследствие акустических атак, в настоящее время обследуются в медицинском центре в штате Пенсильвания (центр специализируется на лечении повреждений мозга). В статье отмечается, что существует целый ряд версий касательно природы атак. Это может быть применение некого неизвестного метода слежки либо причинения умышленного вреда, массовый психоз или экологические факторы.

30 июня пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов сообщила, что государственный секретарь США Майкл Помпео беседовал по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И. они обсудили в том числе сотрудничество по вопросу об акустических атаках в Гуанчжоу. Ранее правительство Китайской Народной Республики подчеркивало, что не было обнаружено никаких признаков указанного воздействия на сотрудников американского консульства.