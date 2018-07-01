Футбольный болельщик научил кота кричать "гол"

В социальных сетях появилось видео, на котором футбольный болельщик празднует забитый гол вместе со своим котом. Примечательно, что домашний питомец подражает своему хозяину и повторяет за ним слово "гол".

Одетый в желтую майку кот издает звук, который не похож на обычное "мяу", а в самом деле больше напоминает типичное для футбольных болельщиков "гол". Правда, остается неизвестным, голу какой именно команды питомец радуется.