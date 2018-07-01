Панарин может присоединиться к Ковальчуку в "Лос-Анджелес Кингз"

Российский хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин может сменить клуб на "Лос-Анджелес Кингз" и, таким образом, присоединиться к еще одному россиянину – Илье Ковальчуку, который ранее вернулся в НХЛ.

Об интересе к Панарину со стороны "Кингз" сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на инсайдера TSN Даррена Дрегера. Также он заявил, что помимо клуба из Лос-Анджелеса, интерес к Панарину проявляет еще несколько клубов. "Нет точного порядка, но в обмене с участием Панарина заинтересованы "Бостон Брюинз", "Флорида Пантерз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Сан-Хосе Шаркс", "Филадельфия", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Даллас Старз" и "Нью-Джерси Дэвилз".

Напомним, ранее Панарин заявил о своем нежелании продлевать действующий контракт с "Коламбусом", который истекает летом 2019-го года. В свою очередь, руководители "Джекетс" не собираются отпускать россиянина в другой клуб, назвав переподписание соглашения с ним своей приоритетной целью.