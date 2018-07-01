Киев получил от Крыма "удар ниже желудка"

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян посетила Крым и сравнила цены в прибрежных заведениях. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию меню прибрежного кафе. Блогер отметила, что что стоимость блюд в заведениях на Украине ощутимо выше.

"Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории. Если коротко, в Киеве гораздо дороже", — подписала Монтян выложенный в сеть снимок.

Подписчики блогера активно обсуждают выложенный пост — за сутки записью поделились более ста человек, оставили свои комментарии почти 150. Кто-то считает такие цены высокими, кто-то наоборот, называет их "ударом ниже желудка" для Киева. Опытные путешественники отмечают, что в соседней Алуште цены еще ниже.

Отвечая на вопросы подписчиков, Монтян поделилась своими впечатлениями от поездки. По ее мнению, самое сложное в поездке в Крым — пересечь границу. Перед украинским КПП скапливается большая пробка, но магазинов, где можно было бы купить воду или еду, поблизости нет.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил увеличивающееся число украинских туристов, выбирающих для отдыха и лечения Крым.

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.