Мощный град серьезно повредил десятки машин и дома в Краснодарском крае. Видео

Крупные градины нанесли внушительные повреждения десяткам автомобилей в Краснодарском крае – очевидцы публикуют в сети последствия непогоды, застигнувшей жителей региона.

Напомним, что в субботу, 30 июня, в некоторых районах Кубани выпал град и прошли дожди, пришедшие на смену жаре.

Помимо ущерба транспортным средствам, было нарушено электроснабжение, пострадали посевы и здания – счет домов с поврежденными крышами идет на тысячи, некоторым жителям пришлось временно переселиться в гостиницу, места в которой были предоставлены региональными властями.

Отметим, что МЧС предупреждало, что до 1 июля включительно на территории Краснодарского края возможны ливни, град, сильный шквалистый ветер и резкие подъемы уровня воды в реках.

Сообщается, что оперативные службы переведены на усиленный режим работы, создан штаб по ликвидации последствий удара стихии.