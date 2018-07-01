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1 июля 201822:20 Александр Христенко

Трамп объявил войну Harley-Davidson

Тем временем в США у Трампа — новая война: с мотоциклетной компанией Harley-Davidson, производящий, наверное, самый американский продукт из всего американского.

Звук этого мотора ласкает слух поколениям байкеров да и автомобилистов, так что эту "музыку" — как завелся, работает, глушится — Harley-Davidson даже скачивают в mp3-плеер. А сам мотоцикл — тот редкий продукт, что еще производится по старинке в США.

"Это легендарный бренд. Символ свободы. Можешь проехать на нем по всей нашей стране", — рассказывает Дуайт Файли, генеральный менеджер магазина мотоциклов.

Но сам стопроцентный американец Harley-Davidson частично, но уезжает из Штатов. Евросоюз ответил на американские пошлины на сталь и алюминий своими — на мотоциклы. Чтобы обойти их и сохранить продажи, Harley-Davidson как бы меняет место рождения. Трамп обвинил компанию в лицемерии и пораженчестве.

Ответные пошлины ЕС ударят по бурбону из Кентукки, кукурузе из Иллинойса, бобам из Северной Дакоты. Фермеров президент США успокаивает: потерпите, скоро наша возьмет. Захолустный городок Фарго, прославившийся после появления одноименного фильма и телесериала, снова в центре внимания: оттуда Трамп грозит Евросоюзу.

"Евросоюз образовался, чтобы использовать Америку и вытряхивать нашу свинью-копилку, верно? В прошлом году мы потеряли 151 миллиард долларов. Они шлют нам свои Mercedes и BMW, мы отправляем им свой продукт. Они говорят: "Нет, спасибо". Тем, кто утверждает, что это свободная торговля: нет, это тупая торговля. Так продолжатся больше не может. Эра глобальной халявы за счет интересов Америки закончилась", — заявил Трамп.

По данным The Washington Post, Трамп якобы даже предлагал Эммануэлю Макрону, чтобы Франция вышла из ЕС. Мол, Америка предложит Парижу сделку получше. Взмахом позолоченной лопаты Трамп дал старт строительству в штате Висконсин гигантского завода тайваньской корпорации Foxconn — она делает все: от iPhon до ЖК-панелей. А на импорт китайской электроники ввел пошлины на миллиарды. Так же жестко Америка пытается навязать свой дорогой сжиженный газ странам ЕС. А потому Вашингтон так откровенно мешает реализации российского проекта газопровода "Северный поток-2" по дну Балтики в Германию.

Политическая и торговая ссора Америки со Старой Европой, Германией, которая за "Северный поток", не помеха — есть молодые члены ЕС и Украина, которые сами приезжают в Вашингтон и просят американское топливо втридорога.

Российский газ устраивает, только когда его прокачивают по их трубам. Например, Киев зарабатывает на этом до 3 миллиардов долларов в год. А потому спикер Рады Парубий особо активно в Сенате пугал всех "Северный потоком", который должен пойти в обход Украины, и Путиным.

Реально положение дел с проектом газопровода российский министр энергетики Александр Новак в Вашингтоне разъяснял министру финансов США Стивену Мнучину и своему американскому коллеге Рику Перри.

"Мы, безусловно, затрагивали и сложные вопросы, касающиеся и санкций, и вопросы реализации "Северного потока-2". Мы обменялись позициями по данному вопросу. Мной была высказана позиция о том, что это экономически целесообразный для Европы проект, в котором заинтересованы европейские потребители, который реализуется европейскими компаниями совместно с "Газпромом", — отметил Новак.

Сотрудничество в энергетике, дал понять Новак, может стать точкой не столкновения, а совпадения интересов, что особенно важно в преддверии встречи Путина и Трампа. Президент США в самолете ответил на вопросы репортеров о предстоящем в Хельсинки саммите.

Анонсированная встреча переполошила американские СМИ. В эфире оппозиционных каналов Трампу заранее прочат поражение на встрече с Путиным. Ветераны раздают советы.

"После G7, имея в виду разногласия и подозрения наших союзников, не совсем правильно в данном контексте устраивать встречу на высшем уровне с президентом Путиным", — считает бывший госсекретарь США Джон Керри.

Расследованию спецпрокурора Мюллера уже больше года, а доказательств, что Трамп якобы сговорился с Кремлем, все нет. Но CNN охотно допускает, что президента США выбрали именно в Москве. А потому все так серьезно.

Российский госканал втайне ликует по поводу визита Болтона и отпускает шутки, что России удалось-таки повлиять на политические процессы в Америке. В том, что это все Россия, американские СМИ уже убедили миллионы либерально настроенных американцев.

Тысячи протестующих собрались прямо перед Белым домом. Организаторы попросили их надеть что-то белое — в знак мира и единства. Люди выступают против политики Трампа, так называемой политики нулевой толерантности к нелегальным мигрантам, которую здесь называют "политикой нулевой человечности".

В адрес Белого дома — неприличные жесты, плакаты — от трогательных мать и дитя вместе до крайне жестких — обвинения в насилии над детьми. Более 2 тысяч несовершеннолетних находятся в лагерях временного размещения. Американские пограничники разлучили их с родителями — нелегальными мигрантами, которых отправили в КПЗ.

"Семья должна быть вместе вне зависимости от обстоятельств. Нельзя отрывать ребенка от матери. Это просто бесчеловечно!" — говорят митингующие.

Раскаленные страсти и воздух, разогретый до 36 градусов, пытались остудить вашингтонские пожарные: возле парка перед Белым домом тоннами распыляли воду прямо с машины. Но вспыхнули Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Под давлением президент США отменил практику разделения семей, но не преследование нелегалов — просто теперь сидеть до приговора суда будут семьями. Протест против миграционной политики Трампа продолжается так же, как и митинги в поддержку нынешнего президента. В той, другой, Америке, которая его выбрала и в существование которой многие не верят до сих пор.

Текст: "Вести недели"

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