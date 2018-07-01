Роналду может завершить выступления за сборную Португалии

Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду после чемпионата мира по футболу может объявить о завершении международной карьеры. На такое решение нападающего могла повлиять неудача сборной Португалии на чемпионате мира в России.

Подопечные Фернанду Сантуша не смогли пробиться в четвертьфинал турнира после того, как в матче 1/8 финала они со счетом 1:2 уступили Уругваю. После матча португалец признался: "Не буду сейчас говорить о своем будущем в сборной. Я выберу для этого другую возможность, — приводит слова Роналду "Советский спорт" со ссылкой на NRK. - Однако могу сказать, что горжусь тем, какие усилия мы затратили на чемпионате мира несмотря на то, что этот вечер был для нас очень тяжелым".

Напомним, что Роналду дебютировал за сборную Португалии в 2003 году. С тех пор он провел в футболке национальной сборной 154 поединка, став автором 85 голов.