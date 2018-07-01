Новокузнецку исполняется 400 лет
Новокузнецку, старейшему городу Сибири, исполняется 400 лет. Настоящий расцвет город переживал с начала 30-х годов прошлого века. Тогда он назывался Кузнецк, а позже — Сталинск. Советская индустриализация сделала город крупнейшим в стране центром металлургии и угледобычи. Пережив упадок 90-х, сейчас промышленность Новокузнецка вновь на взлете.
Бригада Степаныча спускается в забой. Работать предстоит на глубине в полкилометра. Добраться до залежей — задача не из простых. В подземной лаве тесно. Почти все пространство занимает длинный угольный комбайн. Огромные круги с зубцами — шнеки — отламывают от стены куски черного блестящего угля. "Срезают стружку", говорят шахтеры.
Настоящая угольная кладовая Кузбасс ставит новые рекорды. За год здесь добыли 241 миллион тонн угля. Сегодня больше половины сырья в Кузбассе добывают уже открытым способом: дешевле, а главное безопаснее. Но за коксующимся углем для металлургии все равно приходится спускаться глубоко под землю.
Уголь марки "Ж", то есть "жирный". Практически чистый кокс, он незаменим в металлургии. Но даже такой, премиальный, уголь все равно проходит так называемое обогащение: его очищают от всяких примесей, после чего его качества становятся эталонными.
Такой обогащенный уголь сгорает весь, безо всякой копоти, улучшая свойства металлов, и котируется на рынке больше всего. 80% отсюда идут за границу: в Японию, Южную Корею. И, конечно, это основа — собственной металлургии.
Уникальное производство, ставшее родоначальником всей современной промышленности Кузбасса — легендарный Новокузнецкий металлургический комбинат — и сегодня в числе крупнейших сталелитейных компаний мира.
Внутри — 1240 градусов. И вот огромные раскаленные заготовки из печи прокатываются, растягиваются и постепенно обретают форму. Идеально ровные стометровые рельсы. Все трамвайные в России отлиты здесь и почти все, по которым колесят железнодорожные составы.
"Вся наша страна опутана стальными паутинами из наших рельсов. Их хватило бы уже несколько раз выложить дорогу до Луны и обратно", — говорят сотрудники комбината.
В 30-х Маяковский напишет о Кузнецке: "Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть". Строчки, которые поэт посвятил Кузнецкстрою, при том что сам в этих краях никогда не был, оказались пророческими. И вот перед памятником Маяковскому — уже свои стихи любимому городу-саду слагают горожане.
А ведь поэтическое описание тогда еще Кузнецка можно найти даже у Достоевского в тех же "Дядюшкиных снах". Дом №40 по улице Достоевского. Федор Михайлович приезжал сюда трижды к своей возлюбленной Марии Исаевой, ставшей его первой женой. Здесь они венчались. Будто с ее портрета написана не одну героиню его романов, например, Настасья Барашкова в "Идиоте". Их собственный роман был трагичным — Мария Дмитриевна вскоре умерла.
Об истории любви Федора Михайловича и Марии Дмитриевны экскурсоводы рассказывают с придыханием. Говорят, Достоевский даже провел сутки в тюрьме — за то, что без разрешения начальства приехал сюда из Барнаула. Арестантские камеры тогда находились в солдатских казармах старой крепости.
За 400 лет Новокузнецк стал одним из крупнейших промышленных центров страны. И сегодня он обретает второе дыхание. Индустриальный город, считавшийся раньше одним из самых загрязненных в России, уделяет большое внимание экологическим программам.
"Промышленные отходы в сегодняшнем мире при существующих технологиях и навыках переработки могут стать даже конкурентоспособным продуктом на рынке, поэтому мы создаем большой экотехнопарк", — рассказал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
На шахте "Юбилейная" — цех очистки воды. Она поступает из забоя. После пяти степеней фильтрации и специальной обработки ее сбрасывают в реку. Или вода уходит снова в шахту на технологические нужды.
Дополнительные доходы, которые регион получает за счет увеличения мировых цен на металлы и уголь, здесь направляют в развитие экономики и социальной сферы. Стратегию развития-2035 назначенный исполнять обязанности главы региона Сергей Цивилев разрабатывает вместе с жителями. На сайте принимает предложения и проекты — их уже 13 тысяч.
"Строительство детских школ и детских садов очень волнует наших жителей. Строительство спортивных площадок, благоустройство дворов, дворовых территорий, строительство велосипедных дорожек и многое другое. Это мне нравится — наши мысли и интересы горожан совпадают. Мы все вместе движемся в одном правильном направлении, потому что основная цель нашей стратегии — сделать комфортным наш регион для проживания жителей Кузбасса", — отметил Цивилев.
Одно из таких предложений — запуск скоростной электрички из Кемерово через Новокузнецк и до Шерегеша. Горнолыжный курорт, где в 1997 году был один подъемник и ни одной гостиницы, а сегодня они строятся одна за другой, зимой притягивает туристов со всей России. Но и летом тут — своя прелесть.
Из депрессивного шахтерского поселка Шерегеш превратился в развитый туристический кластер, главным брендом которого считается снежный человек. Но, конечно, не только ради него туристы приезжают туда, где закалялись сталь и характер. Горы — это не только за счет чего, но и чем живут эти места.
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