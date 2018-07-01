Турчинов уточнил, когда Украина была морской державой

Украина была мощной морской державой с древних времен, история ее флота начинается во времена Киевской Руси и Запорожской Сечи, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. В воскресенье он поздравил украинские Военно-морские силы с профессиональным праздником.

Сейчас происходит "возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины", приводит слова Турчинова РИА Новости.

Украинских моряков в воскресенье поздравил также президент Петр Порошенко. Он пообещал возродить морскую славу Украины и поднять украинский флаг в бухтах Севастополя.

Однако в субботу заместитель министра страны по делам оккупированных территорий Георгий Тука признал, что украинскому флоту нечего противопоставить российскому на Азовском море. "У нашей армии на море есть только дуля", — сказал Тука.