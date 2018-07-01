Автобус, в котором ехали 53 человека, перевернулся под Ивано-Франковском

В Ивано-Франковской области (Украина) съехал в кювет и перевернулся автобус. В автобусе находились 53 человека.

Спасатели, приехавшие на место, сразу сняли клеммы с аккумулятора, чтобы автобус не загорелся. Пассажиров осмотрели медики.

Инцидент произошел в Дубенском районе, на 395 километре трассы Киев – Чоп, передает "Интерфакс".