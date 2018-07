Армеец Ничушкин стал игроком "Даллас Старз"

Хоккеист московского ЦСКА Валерий Ничушкин перешел в клуб Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз". Стороны заключили соглашение сроком на два года. По заключенному соглашению россиянин будет ежегодно зарабатывать 2,95 миллиона долларов.

Welcome back, Val!



The Stars have signed right wing Valeri Nichushkin to a two-year contract with an AAV of $2.95-million per year. https://t.co/6gloiavkvH