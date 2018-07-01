Армеец Ничушкин стал игроком "Даллас Старз"

Хоккеист московского ЦСКА Валерий Ничушкин перешел в клуб Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз". Стороны заключили соглашение сроком на два года. По заключенному соглашению россиянин будет ежегодно зарабатывать 2,95 миллиона долларов.

Welcome back, Val!



The Stars have signed right wing Valeri Nichushkin to a two-year contract with an AAV of $2.95-million per year. https://t.co/6gloiavkvH — Dallas Stars (@DallasStars) 1 июля 2018 г.

Предыдущие два сезона Ничушкин провел в составе ЦСКА, с которым в минувшем сезоне добрался до финала Кубка Гагарина. Отметим, что ранее Ничушкин уже выступал за "звезд" на протяжении трех сезонов – с 2013 по 2016 годы. В его активе 166 игр, в которых он набрал 64 балла (23+41).