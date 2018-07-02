ДТП в Танзании унесло жизни 20 человек

На юго-западе Танзании в результате крупного ДТП погибли не менее 20 человек, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

Виновником трагедии стал водитель грузовика с прицепом, врезавшегося в пассажирский микроавтобус, передает ТАСС. Потеряв после столкновения управление, водитель грузовика протаранил еще два микроавтобуса, после чего машина рухнула в реку. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь в районных клиниках.

В Танзании часто происходят серьезные ДТП с человеческими жертвами. Основными причинами таких инцидентов считаются небрежное вождение и плохое качество дорог.