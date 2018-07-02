Жертвами нападения боевиков "Боко Харм" стали 10 военных

В Нигере неподалеку от границы с Нигерией в результате вооруженного нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" погибли не менее десяти военнослужащих, еще четверо пропали без вести.

"Боко Харам" — действующая на севере и северо-востоке Нигерии исламистская группировка. Также ее боевики совершают нападения на территориях соседних Нигера, Камеруна и Чада. С 2009 года в странах бассейна озера Чад членами группировки были убиты более 20 тысяч человек, около 2,6 миллиона человек стали беженцами и перемещенными лицами. Весной 2015 года "Боко Харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), напоминает ТАСС.