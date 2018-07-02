Зазевавшийся водитель попал в курьезное ДТП в Арзамасе. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент необычной аварии, произошедшей на днях в городе Арзамасе, расположенном в Нижегородской области.

На записи видно, как автомобиль Mitsubishi тронулся с места и через несколько секунд врезался в столб, одиноко стоявший посреди парковки.

Судя по всему, водитель заметил препятствием только после столкновения и удивлено рассматривал его, покинув салон авто.

В результате инцидента никто не пострадал, однако машина получила сравнительно серьезные повреждения.