Полицейские разняли участников массовой драки, произошедшей после ДТП в Норильске

В ночь на понедельник, 2 июля, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Ленинградской в Норильске произошел наезд на пешеходов, за которым последовала драка.

По предварительной версии, водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и сбил двух пешеходов, находившихся на тротуаре.

Это категорически не понравилось многочисленным очевидцам, которые попытались "наказать" водителя и его товарищей прямо на месте ДТП.

Прибывшие полицейские сумели погасить конфликт, начавший переходить в массовую драку.

Как сообщают местные СМИ, пострадавшие пешеходы были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.