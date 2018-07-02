Новоизбранный президент Мексики отказывается от личного самолета

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который лидирует на выборах президента Мексики, заявил, что не будет пользоваться президентским самолетом.

Как сообщает РИА Новости, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner, который был куплен в 2016 году​​​ за 219 миллионов долларов. По словам Обрадора, "это было бы оскорблением народа Мексики". Кроме того, чиновникам будет строго запрещено путешествовать в частных самолетах и вертолетах.

Самолет будет продан. Ранее сам политик говорил, что хочет продать его Дональду Трампу.

Кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор набрал 53,67% голосов и победил на выборах. Его конкуренты сразу признали свое поражение.