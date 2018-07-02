Во Владимире на пешеходном переходе такси сбило девушку

Пешеходный переход не уберег жительницу Владимира, когда на днях она решила перейти дорогу в предназначенном для этого месте. В это время водитель такси на высокой скорости объезжал остановившиеся перед "зеброй" автомобили и не заметил девушку на проезжей части.

От удара машины пострадавшую подбросило в воздух, после чего она упала на асфальт. Вскоре подъехала скорая и девушку с травмами различной степени тяжести доставили в реанимацию. О ее состоянии пока что не сообщается.