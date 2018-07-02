В колонии Белых сможет стать сварщиком или столяром

Исправительная колония строгого режима, где будет отбывать наказание экс-губернатор Кировской области Никита Белых, готовит столяров, плотников, токарей, сварщиков операторов котельной и швей.

Как ранее сообщили ТАСС во властных структурах региона, Никита Белых, признанный виновным в получении взятки, прибыл отбывать наказание в ИК-5 строгого режима в селе Клекотки Скопинского района (Рязанская область). Основным местом работы осужденных, отбывающих наказание в учреждении, является швейное производство, на котором изготавливают спецодежду. В колонии также развиты металлообработка, деревообработка, действуют автосервис и ремонтно-строительный участок.

Никита Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 миллионов рублей.