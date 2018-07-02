Одноклассники зафиксировали двукратный рост загрузок видео после матча Россия – Испания

Сразу после окончания матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании пользователи социальной сети Одноклассники начали активно поздравлять друг друга с победой и обсуждать игру. После завершения победной серии пенальти число загрузок видео в ОК выросло в два раза, а количество текстовых публикаций увеличилось на 20%. Повышенная активность пользователей сохранялась на протяжении нескольких часов после матча.

Одним из самых популярных в соцсети за вчерашний день стал хэштег #болеемзанаших, с которым за день было опубликовано более 50 тысяч публикаций. Причем поздравлять друг друга пользователи продолжили и в понедельник.

Растет популярность и приложения в ОК, посвященного чемпионату мира, чья аудитория уже превысила более 650 тысяч пользователей. В приложении публикуются последние новости о турнире от крупнейших спортивных СМИ, составы команд, результаты матчей и статистику чемпионата.

Также в ОК проходит проект "Вести с полей": прямые эфиры из всех городов чемпионата мира в соцсети публикуют известные блогеры и пользователи, суммарно с момента старта чемпионата стримы из городов ЧМ-2018 собрали в Одноклассниках более четырех миллионов просмотров.