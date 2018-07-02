Американские конгрессмены приехали в Москву из Петербурга на "Сапсане"

Делегация американских конгрессменов избрала для путешествия из Санкт-Петербурга в Москву скоростной поезд "Сапсан".

Как сообщает ТАСС, перед отъездом конгрессмены провели встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. В начале беседы глава делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби заявил о необходимости улучшения отношений между Россией и США. Он выразил надежду, что этому будет способствовать предстоящий 16 июля российско-американский саммит в Хельсинки. После встречи с Полтавченко американские парламентарии посетили Эрмитаж.

Американская делегация находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота — Джон Хувэн, от штата Южная Дакота — Джон Тун, от Канзаса — Джерри Моран, от Монтаны — Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.