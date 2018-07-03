На Мингечаурской ГРЭС горят два энергоблока

Из-за аномальной жары вышла из строя часть оборудования на Мингечаурской ГРЭС (Азербайджан). На первом и шестом энергоблоках начался пожар. С огнем борются подразделения пожарной охраны. На ГРЭС начаты восстановительные работы.

От энергоснабжения отключены Баку и ряд других крупных городов Азербайджана. В ближайшие часы, по словам главы компании "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, энергоснабжение будет полностью восстановлено.

1 июня в Баку была зафиксирована рекордно высокая температура – плюс 44 градуса, передает ТАСС. Такой жары в столице Азербайджана не фиксировалось в течение 120 лет. Другие области страны также страдают от аномально высоких температур.