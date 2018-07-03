В России изменился порядок определения пьяных за рулем

3 июля в России начинают действовать новые правила медицинского освидетельствования водителей. Основанием для признания автомобилиста пьяным теперь является содержание алкоголя не только в выдохе, но и в анализе крови.

Ранее количество алкоголя в организме водителя измерялось только в промилле с помощью дыхания. Новая норма (по анализу крови) не отменяет старый метод, они будут использоваться параллельно, сообщает ТАСС.

По старым правилам административная ответственность наступала при показаниях 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и выше. Теперь это возможно сделать и по крови (из расчета 0,3 г на литр крови).

По мнению экспертов, с новыми правилами для водителей ничего не меняется; данный закон был принят для того, чтобы водителей, которые находятся без сознания после тяжелого ДТП (или притворяются таковыми), можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение в случае обнаружения у них алкоголя в крови.