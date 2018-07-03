Штурм квартиры с мужчиной, устроившим стрельбу Забайкалье, попал на видео

В понедельник, 2 июля, стражи порядка взяли штурмом квартиру на улице Садовая в городе Могоча, расположенном в Забайкальском крае, где находился мужчина, устроивший стрельбу.

На записи видно, как полицейские через окно проникли в жилое помещение на втором этаже по лестнице. После этого правоохранители скрутили смутьяна и вывели его на улицу.

По данным местных СМИ, в результате действий правонарушителя, открывшего огонь в подъезде дома, где он проживал, никто не пострадал.