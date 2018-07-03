В Амурской области вандалы похитили Знамя Победы. Видео

В Сковородино Знамя Победы вывешивается с мая по сентябрь за мемориалом "Скорбящая мать вот уже третий год подряд. Однако ранним утром 2 июля оно чем-то помешало двум юношам и одной девушке, которые, раскачав флагшток, выдернули его из земли и ушли с похищенным.

Благодаря появившейся видеозаписи, хулиганы были опознаны и оперативно задержаны, и теперь им грозит уголовная ответственность по статье "Вандализм", предусматривающую ограничение свободы сроком до трех лет.

Похищенное Знамя Победы было изъято, сейчас оно находится у полицейских в качестве вещественного доказательства.