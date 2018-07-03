Подмосковные электрички станут для пенсионеров бесплатными

Приятная новость для всех пенсионеров Москвы и области: с 1 августа они смогут ездить на пригородных электричках бесплатно. Такое соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев. Это намного упростит пожилым людям поездки на дачи.

Право на льготный проезд получат также приемные и многодетные родители, родители детей с ограниченными возможностями и почетные доноры. В общей сложности это почти 3 миллиона жителей Москвы и области.