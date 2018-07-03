Освоить профессию будущего: московские подростки проводят лето в технопарках

Робототехника, компьютерное моделирование и аэрокосмическая инженерия — совсем недетские дисциплины изучают столичные школьники. Несмотря на то, что каникулы в самом разгаре, многие решили не отрываться от обучения. Почти 5 тысяч подростков проводят свое лето в городских технопарках.

В разгар летних каникул они конструируют, создают электронные игры, клеят модели и занимаются программированием. Провести лето в деревне у бабушки — вариант не для этих ребят. В московских технопарках началась горячая пора летних лагерей и дополнительных курсов. Например, в технопарке "Инжинириум" дети с утра создают роботов, а вечером проходят квесты.

В технопарке "Калибр" основной упор делают на 3D-моделирование. Бывшие слушатели технопарка сегодня разрабатывают проекты для крупных компаний и создают презентации для международных форумов. Чтобы заинтересовать будущих компьютерных гениев, начинают, наверное, с самого близкого школьникам — создания своей компьютерной игры.

"Мы начинаем с разработки игры, выясняем, что ребенку нравится. У нас есть базовые программы, где они приходят на обучение конкретным играм, а дальше, чтобы сделать хорошую игру, им нужно и с 3D-моделированием разобраться, и с программированием, и как это приложение на мобильный телефон наложить", — рассказывает Роман Поволоцкий, преподаватель 3D-моделирования.

За одной партой может оказаться и старшеклассник, и ребенок 9-10 лет. Начинают с азов.

Управлять беспилотным транспортом и создавать для него маршруты научат в технопарке "Мосгормаш". Здесь дети пишут проекты карт для машинок — аналогов беспилотных автобусов, которые в будущем будут двигаться по улицам столицы.

"Они создают сценарий, по которому робот самостоятельно, без помощи оператора, передвигается по этой местности, избегая каких-то преград, а в будущем даже реагируя на знаки дорожного движения", — объясняет Алексей Четверов, преподаватель детского технопарка "Мосгормаш".

А здесь школьники учатся писать программы управления техникой при помощи биологических импульсов. По этой технологии создают протезы для людей с ограниченными возможностями. Нам дали попробовать. На руки крепятся датчики, и при помощи усилий мышц идет управление роботом.

Фактически сегодня ребята осваивают профессии будущего. У них есть все шансы воплотить свои идеи не только на практике в вузе. На базе технопарка с самыми талантливыми школьниками подписывают отложенный трудовой договор. Так крупные компании подобрали себе в штат уже 95 будущих сотрудников.

"Отложенный трудовой договор — это не только намерение работодателя взять учащегося, старшеклассника в дальнейшем на работу, но это и некая программа наставничества, которая разрабатывается совместно работодателем и учеником. Там прописывается, куда ребенок пойдет учиться, какие практики, какие стажировки он должен будет пройти", — поясняет Олеся Беленькая, заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.

Все 12 московских технопарков летом готовы бесплатно принимать детей в возрасте от 5 до 17 лет. Занятия проводятся по 20 направлениям. Подробная информация о программах есть на сайтах самих технопарков.