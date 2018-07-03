У берегов Индонезии затонул паром со 140 пассажирами

Около индонезийского острова Сулавеси в результате крушения парома, перевозившего около 140 человек, погибли не менее шести человек, передает "Интерфакс".

По данным местных СМИ, паром затонул недалеко от берега, но операция по спасению осложнена неблагоприятными погодными условиями. Отмечается, что на некоторых пассажирах были надеты спасательные жилеты, но, на всех их не хватило. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

Как говорится в заявлении транспортного агентства Индонезии, несколько пассажиров успешно эвакуированы, но их число не сообщается.

Известно, что судно перевозило не только пассажиров, но и автомобили, в том числе и грузовики. Оно должно было переправить людей с острова Сулавеси к острову Селаяр. ЧП произошло, когда поднялись высокие волны и сильный ветер.

Ранее сообщалось, что 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром, перевозивший около 200 пассажиров, спасти удалось менее 20 человек.