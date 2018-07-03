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3 июля 201814:56

Любовь Виролайнен призналась, почему жизнь среди свиней казалась раем

Любовь Виролайнен вспоминает, как совсем маленькой девочкой во время войны – после того, как ее отец был убит, а мать попала в концлагерь – жила в землянке вместе с сестрой и братиком, без взрослых.

Когда мама вернулась, она ее даже не узнала, сказала, что это чужая женщина. Вместе они уехали к дедушке в Караганду. Однако денег семье хронически не хватало, и тогда Любовь, которая была всего лишь в шестом классе, решила помочь семье.

Она отправилась прямиком на "Ленфильм" пытаться заработать денег для семьи. Там ее увидел режиссер Николай Лебедев и пригласил в картину "На переломе".

Вскоре у семьи появились первые деньги, а после того, как Любовь написала письмо тогдашнему председателю Совета министров Георгию Маленкову, описав свою жизненную ситуацию, то получила комнату в коммунальной квартире.

Однако после страшного и голодного детства ощущение, что она попала в "рай", пришло, когда она вышла замуж за финского переводчика Юрия Виролайнена.

"У него было большое хозяйство: много коров, свиней, и я за всем этим ухаживала", — вспоминает актриса. В этом браке она родила сына Юрия, однако со временем отношения между супругами разладились: и он "похаживал налево", да и Любовь признается, что не всегда была ему верна.

А после того, как в 1969 году Виролайнен снялась в картине "Дорога домой", произошла судьбоносная встреча с режиссером Сергеем Герасимовым.

Он пригласил Любовь на главную роль в картине "Любить человека", который принес актрисе славу, материальный достаток, веру в себя.

Вскоре между ними разгорелся страстный роман. Виролайнен признается, что и он, и она страстно друг друга любили, а с Макаровой Герасимов счастлив не было, потому что у них не было детей.

Официально свои отношения они оформлять, тем не менее, не стали, квартиру, которую Герасимов подарил Виролайнен, она оставила при разводе первому мужу и сыну, который остался с отцом.

Любовь через некоторое время встретила кардиохирурга Александра Зорина, с которым обрела женское счастье.

Что сказала Виролайнен Герасимову, когда вышла замуж за другого мужчину, удалось ли после ухода от первого мужа помириться с сыном и почему не связала свою судьбу с легендарным режиссером? Об этом сама актриса рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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