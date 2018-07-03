Законопроект о повышении НДС до 20% принят в первом чтении

Государственная дума России одобрила в первом чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, пишет агентство "Интерфакс". Повышение НДС всего на 2% будет ежегодно приносить в бюджет страны 620 миллиардов рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" напомнил, что на жизненно важные товары, то есть лекарства, ряд ключевых продуктов питания, детские товары, налоговая ставка не изменится. Сейчас она составляет 10%.