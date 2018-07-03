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3 июля 201818:35

Никита Джигурда устроил у Мосизбиркома шоу с волынщиками и подписями

Никита Джигурда, который ранее заявил о намерении баллотироваться в мэры столицы, сегодня привез в Мосизбирком подписи в поддержку своей кандидатуры.

Эпатажный шоумен решил не изменять своему имиджу: происходящее больше напоминало спектакль. К зданию комиссии он приехал на агитационном "Джигурда-мобиле" в сопровождении оркестра шотландских волынщиков в килтах.

Джигурда утверждает, что ему удалось собрать сразу миллион подписей. Его волонтеры работали, в основном, у футбольных стадионов, и в списках значатся иностранные болельщики.

По закону кандидату необходимо собрать подписи 36 тысяч москвичей и преодолеть муниципальный фильтр — заручиться поддержкой 110 депутатов.

- Отныне и всегда всем мэрам пример! Иду подавать подписи. Улыбайтесь, улыбайтесь, господа! Ибо все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица.

Все поданные документы по закону должны пройти проверку. Окончательный список кандидатов Мосизбирком опубликует до 14 июля.

Текст: "Вести-Москва"

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