Отношения РФ и США могли бы быть лучше: законодатели двух стран продолжат диалог
Возобновить диалог договорились российские сенаторы и американские конгрессмены. "Это только начало для последующих регулярных и систематических контактов", — подчеркнул глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
3 июля американскую парламентскую делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости. Затем состоялась их встреча с российскими коллегами в Совете Федерации на Большой Дмитровке. В Россию американские законодатели приехали 30 июня. До Москвы они уже посетили Санкт-Петербург и провели в Северной столице ряд официальных встреч. Кроме того, они познакомились с жизнью в двух российских мегаполисах.
Также прошла встреча членов американской делегации в Госдуме на Охотном ряду. Здесь их приняли председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, первый вице-спикер Думы Александр Жуков, курирующий межпарламентские связи России и США, спецпредставитель Думы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Вячеслав Фетисов, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин и координатор группы по связям с конгрессом США Инга Юмашева.
Американская делегация пробудет в России до 5 июля. С Россией после долгой паузы в российско-американских отношениях знакомятся сенатор от Алабамы Ричард Шелби, сенатор от Монтаны Стив Дэйнес, сенатор от Канзаса Джерри Моран, сенатор от Луизианы Джон Кеннеди, сенатор от Северной Дакоты Джон Хувэн, сенатор от соседней Южной Дакоты Джон Тун, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.
Американские законодатели посчитали, что отношения Москвы и Вашингтона после нескольких лет заморозки могли бы быть и лучше. Конгрессмены пообещали проинформировать президента США Дональда Трампа о результатах своей поездки в России. Это важно в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российско-американский саммит пройдет 16 июля в Хельсинки. Трамп прибудет на него из Брюсселя, с саммита НАТО.
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