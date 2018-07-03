Штраф или борьба с борщевиком: дачникам предложили выбор

В 2018 году на борьбу с борщевиком в Подмосковье выделено более 300 миллионов рублей. Дачников и владельцев земельных участков, которые не борются с опасным сорняком, будут привлекать к административной ответственности и штрафовать, пояснила пресс-служба губернатора Подмосковья.

Министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин рассчитывает, что закон о штрафах появится до конца летнего сезона, сообщает РИА Новости.

"Штраф мы прописали максимально возможный из установленных сегодня законодательно — несколько десятков тысяч рублей", — подчеркнул министр Разин.

Пока же жители Подмосковья сами могут определить около полутора тысяч участков, которые сильнее прочих заросли борщевиком. Эти участки будут обработаны в первую очередь. При этом очередность обработки определяется путем голосования.

Борщевик Сосновского культивировался на корм скоту. Сок растения при попадании на кожу вызывает ожоги у людей и животных. В Германии, Эстонии, скандинавских странах, в Белоруссии и в Чехии существуют государственные программы по борьбе с борщевиком. Московская область рассчитывает справиться с проблемой распространения борщевика за 5 лет.