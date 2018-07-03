Глава Росприроднадзора Артем Сидоров покидает свой пост

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова. Распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства.

В документе сообщается, что Сидоров освобожден от должности по собственному желанию.

Артем Сидоров возглавлял этот пост с сентября 2015 года, до этого занимал должность министра экологии Татарстана.

В конце июня на совещании в Иркутске генпрокурор России Юрий Чайка раскритиковал Росприроднадзор за плохую борьбу с экологическими преступлениями.