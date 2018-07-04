Суд Эквадора выдал ордер на арест экс-президента страны Корреа

Во вторник, 3 июля, суд Эквадора принял решение о помещении под стражу бывшего президента страны Рафаэля Корреа.

Вердикт вынесла судья Даниэлла Камачо по предоставлению прокуратуры. Ранее прокурор Пауль Перес попросил о предварительном заключении Корреа в связи с невыполнением им решения относительно периодического появления перед судом, передает РИА Новости.

Также суд попросил уведомить Интерпол посредством распространения международного ордера на арест с целью поимки и экстрадиции экс-президента.

В настоящее время Корреа находится в Бельгии, где его семья проживала долгое время. В середине июня текущего года его привлекли к судебному процессу в Эквадоре по делу о хищении экс-депутата Фарнандо Бальды. По мнению Корреа, он привлечен к процессу без каких-либо доказательств.