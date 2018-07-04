Стрельба в шведском Эребру: три человека ранены

В городе Эребру, расположенном в 200 километрах от Стокгольма, три человека пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила СМИ полиция города.

Как уточняется, трое мужчин с огнестрельными ранениями были госпитализированы. Двоим по 20 лет, личность третьего пока не удалось установить. У двоих – серьезные ранения, у третьего – ранение весьма легкое. Двоих, чьи личности установлены, знают в полиции.

Информация о стрельбе поступила в 22:00 по местному времени (23:00 по времени Москвы), передает РИА Новости. Пока никто из нападавших не был задержан. У полиции нет никакой информации относительно причин случившегося.