В Солсбери два человека госпитализированы после отравления неизвестным веществом

Утром в среду, 4 июля, полиция английского графства Уилтшир сообщила о "серьезном инциденте" в Солсбери и соседнем Эймсбери, где двух человек госпитализировали в критическом состоянии после того, как они "оказались под воздействием неизвестного вещества".

Как уточняется, сообщения о том, что 40-летние мужчина и женщина были обнаружены без сознания в одном из домов, поступили в полицию вечером 30 июня.

Сначала рассматривалась версия, что оба пациента почувствовали себя плохо после употребления нечистого курительного кокаина или героина. В настоящее время проводятся дальнейшие анализы, чтобы установить вещество, спровоцировавшее ухудшение состояния пациентов.

По данным правоохранителей, сейчас мужчина и женщина находятся в больнице Солсбери, где проходят необходимое лечение. Врачи оценивают их состояние как критическое.

Полиция проверяет, стало ли отравление этих двух человек результатом преступления.

В целях безопасности места в Солсбери и Эймсбери, которые могли посещать пострадавшие, оцеплены.

В начале марта текущего года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, напоминает РИА Новости.