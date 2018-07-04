18 человек пострадали из-за тайфуна "Прапирун" в Японии

На юго-западном японском острове Кюсю не менее 18 человек пострадали из-за тайфуна "Прапирун", обрушившегося на регион. Такие данные сообщает телеканал NHK.

Больше всего пострадавших — в префектуре Нагасаки. В настоящее время тропический шторм переместился на северо-восток и вышел в Японское море. По информации национального метеорологического управления Японии, скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 25 километров в час, а порывов – достигает 35 километров в час.

Ожидается, что в течение предстоящих суток, в центральных, северных и западных регионах Японии может выпасть до 400 миллиметров осадков. В связи с этим власти предупреждают жителей горных районов о возможном сходе оползней, передает ТАСС.

"Прапирун" в этом году стал седьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане.