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4 июля 201806:28

Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае мужчины

Global Look Press

Спасатели МЧС вылетели на вертолете Ми-8 на поиски мужчины, который пропал в районе гор Ко и Столовая в Хабаровском крае. Об этом сообщили СМИ представители пресс-службы ГУ МЧС региона.

Как уточняется, утром 4 июля вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вылетел в район имени Лазо в поисках пропавшего мужчины 1957 года рождения. По предварительным данным, 24 июня мужчина ушел из туристического лагеря у подножия горы Столовая на поиски своего пропавшего брата. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Брат пропавшего мужчины был обнаружен мертвым на склоне горы 25 июня, напоминает ТАСС. В течение недели мужчину 1957 года рождения искали сотрудники полиции и волонтеры. Сегодня в район гор Столовая и Ко прибыл вертолет Ми-8 со спасателями. Планируется провести наземное обследование и облет территории.

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