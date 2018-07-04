Один из сыновей Тины Тёрнер покончил жизнь самоубийством

Крейг Тернер, старший сын американской певицы Тины Тернер, покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. О происшествии сообщил телеканал Fox News.

Крейга нашли мертвым в его доме в Калифорнии 3 июля, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте происшествия находятся уполномоченные органы, проводится расследование.

Певица пока никак не прокомментировала случившееся.