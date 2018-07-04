Один день, проведенный в СИЗО, будет приравниваться к полутора или двум дням в колонии

Один день, проведенный в СИЗО, теперь будет приравниваться к полутора или к двум дням в колонии. В зависимости от вида исправительного учреждения. Закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

Новый порядок не распространяется на осужденных за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления. А также на тех, кому смертную казнь заменили лишением свободы, сообщает "Россия 24".