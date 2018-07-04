Крушение парома в Индонезии: число жертв увеличилось до 29 человек

Число жертв крушения парома у берегов Индонезии возросло до 29 человек. Такие данные приводит информационное агентство Xinhua, ссылаясь на службу спасения.

Ранее СМИ сообщали о 24 погибших, в том числе детях. Нескольким людям удалось спастись, передает РИА Новости.

Как отметил представитель спасательной службы, по последним данным, погибли при крушении судна 29 человек и еще около 40 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло днем 3 июля. Паром, перевозивший 139 пассажиров, 48 автомобилей и мотоциклов, опрокинулся у берегов провинции Южный Сулавеси (Индонезия). На месте происшествия начались поисково-спасательные операции.

По информации Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, в левой части корпуса парома была обнаружена течь.