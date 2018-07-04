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Секс-скандалы 32 минуты назад
Еще трое мужчин обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах
Британская полиция ведет в отношении голливудского актера Кевина Спейси. В сексуальных домогательствах его обвинили еще трое мужчин. Никто из них не пожелал раскрыть своего имени. Один из них обвинил 58-летнего обладателя двух "Оскаров" в сексуальных домогательствах в Вестминстере в 1996 году.
Еще один инцидент с сексуальными домогательствами произошел в Ламбете в 2008 году. А в Глостере в 2013 году, как утверждает один из пострадавших, актер напал на него, чтобы совершить насильственный половой акт. Сексуальный скандал со Спейси начался после того, как звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп заявил, что пьяный Кевин Спейси пытался его соблазнить. Кевин Спейси признался, что ничего такого не помнит, н на всякий случай извинился, напоминает РИА Новости.
Затем появилась еще одна жертва сексуальных домогательств со стороны Спейси — мексиканский актер Роберто Кавазос. Он добавил масла в огонь: заявил, что знает несколько десятков человек, которые подвергались сексуальным домогательствам со стороны голливудского актера.
Дела о сексуальных преступлениях Кевина Спейси ведут Скотланд-Ярд, районный прокурор Лос-Анджелеса и правоохранительные органы штата Массачусетс.
После обвинений Кевин Спейси был уволен с главной роли в сериале "Карточный домик". А начальник охранной фирмы, обеспечивавшей безопасность на съемках, обвинил Спейси в нацизме.
Но еще хуже ситуация с актрисами. 94 процента женщин Голливуда признались, что хотя бы раз в жизни становились жертвами сексуальных домогательств.
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