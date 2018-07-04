Появилось видео стрельбы в Иркутске: погиб безработный мужчина

Сегодня, 4 июля, в Иркутске развернулась настоящая криминальная драма: машина Toyota Ipsum, нарушая правила дорожного движения, на большой скорости пыталась скрыться от преследователей, однако на улице Кайская врезалась в автомобиль ВАЗ.

Подоспевшие преследователи сделали несколько выстрелов по машине беглеца и скрылись. Пострадавшего — 30-летнего безработного мужчину — оперативно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В настоящее время полиция проводит расследование этого происшествия, возбуждено уголовное дело.