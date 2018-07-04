Тема:

Лечение диабета 49 минут назад

Новости Наука

4 июля 201813:51 Юлия Воробьёва

Женщины-трудоголики больше других рискуют заработать диабет

Продолжительность рабочей недели не связана с повышенным риском развития диабета у мужчин, а вот среди женщин картина совершенно иная.
Фото JESHOOTScom/pixabay.com.

Учёные не раз говорили о том, что постоянные переработки вредны для здоровья и что четырёхдневная рабочая неделя может спасти человечество от неврозов и экологической катастрофы. Более того, специалисты рекомендуют мужчинам работать не более 47 часов в неделю, а женщинам, которые загружены ещё и домашними заботами, – не более 34.

И именно женщинам стоит всерьёз отнестись к подобным советам, ведь, помимо недосыпа, усталости и стресса, их подстерегает ещё одна опасность – сахарный диабет. Канадские учёные из нескольких научных центров доказали, что у женщин, работающих более 45 часов в неделю, риск развития этого заболевания повышается более чем на 60%.

По словам медиков, в предыдущих работах уже указывалась связь между увеличением рабочего времени и риском развития диабета, но большинство таких исследований было сосредоточено на мужчинах. Чтобы восполнить пробел, теперь было необходимо отследить аналогичные корреляции у женщин.

В наблюдательном исследовании, о котором сообщает портал Science Daily, авторы на протяжении 12 лет (с 2003 по 2015 год) отслеживали показатели здоровья 7065 канадских мужчин и женщин в возрасте от 35 до 74 лет, используя данные Национального обследования здоровья и медицинские записи.

Участников разделили на четыре группы в соответствии с количеством рабочих часов: первая работала от 15 до 43 часов в неделю, вторая 34-40 часов, третья 41-44 часа, а четвёртая – 45 часов и более.

При этом специалисты учитывали ряд факторов риска, которые также могут повлиять на состояние здоровья, к примеру, возраст, семейное положение, наличие детей, место жительства, медицинское обслуживание, вес, образ жизни и наличие вредных привычек.

Кроме того, принимался во внимание фактор рабочего места, например, рабочие смены, количество рабочих недель в году, а также была ли работа сидячей или более активной.

За период мониторинга каждый десятый участник услышал диагноз "сахарный диабет второго типа", причём чаще всего это были мужчины, люди пожилого возраста или же люди с лишним весом.

Однако у мужчин продолжительность рабочей недели не была связана с повышенным риском заболевания. Напротив, среди мужчин-трудоголиков процент диабетиков оказался совсем небольшим. А вот среди женщин картина была совершенно иная.

Представительницы слабого пола, работающие 45 часов в неделю и более, на 63% чаще страдали от диабета по сравнению с теми, кто работал 35-40 часов. Причём другие факторы риска вроде курения, уровня физической активности или индекса массы тела, как оказалось, играли в данном случае незначительную роль.

Авторы отмечают, что их работа носила наблюдательный характер, поэтому говорить о конкретных эффектах и перестройках внутри организма они не могут. Кроме того, в исследовании учитывались лишь данные о диабете второго типа, а, как известно, каждый 20-й взрослый человек подвержен также развитию диабета первого типа.

Очевидного объяснения гендерных различий у учёных тоже пока нет. Хотя есть гипотеза, что в случае с женщинами свою роль играют домашние обязанности (чаще всего именно женщины занимаются уборкой, приготовлением еды, занятиями с детьми, покупкой продуктов и так далее). Во-первых, это дополнительная нагрузка, которая влияет на усталость и уровень стресса, и в "суммарном виде" она также может приравниваться к своего рода работе. Во-вторых, у женщин часто попросту не хватает времени, чтобы вести здоровый образ жизни, высыпаться и следить за здоровьем.

Медики полагают, что продолжительный рабочий день, дополненный ещё и домашними делами, вызывает в женском организме хроническую стрессовую реакцию, и это увеличивает риск гормональных сбоев, в том числе и возникновения резистентности к инсулину.

Между тем, согласно глобальным оценкам, к 2030 году число взрослых пациентов с сахарным диабетом в мире возрастёт до 439 миллионов, что на 50% больше, чем в 2010 году. В связи с этим необходимо продолжать поиск факторов риска, а также разрабатывать новые стратегии для профилактики и лечения этого заболевания, заключают исследователи.

Научная статья по итогам новой работы была опубликована в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Напомним, что ранее учёные назвали главную врачебную ошибку при диагностике диабета, а также заявили, что его больше нельзя делить на два типа.

Ранее по теме

Сейчас

12:51

Песков: дефолта наверняка не будет

12:42

Путин подписал поправки в бюджет-2018

12:28

"Натали Турс" больше не отправляет туристов

12:17

Новые полпреды президента вошли в Совет безопасности

11:52

Полиция ищет вора, укравшего вывеску подмосковного следственного управления

10:56

С высотки на Кудринской площади упал человек

10:26

Главарю банды киллеров предъявлено обвинение

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Профицит полпроцента: Путин подписал поправки в бюджет-2018

Профицит полпроцента: Путин подписал поправки в бюджет-2018

1 час назад

Трансляции

6 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия

7 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Швеция - Англия
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Россия - Хорватия
Все трансляции
"Натали Турс" больше не отправляет туристов

"Натали Турс" больше не отправляет туристов

1 час назад
Песков: дефолта наверняка не будет

Песков: дефолта наверняка не будет

1 час назад
Крушение парома в Индонезии: число жертв увеличилось до 29 человек

Крушение парома в Индонезии: число жертв увеличилось до 29 человек

6 часов назад
Главарю банды киллеров предъявлено обвинение

Главарю банды киллеров предъявлено обвинение

3 часа назад
Пиарщица "Леруа Мерлен" уволилась после фейка о "сожженной фанатами" девушке

Пиарщица "Леруа Мерлен" уволилась после фейка о "сожженной фанатами" девушке

2 часа назад
Новые полпреды президента вошли в Совет безопасности

Новые полпреды президента вошли в Совет безопасности

2 часа назад
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
В российских ведомствах появятся "цифровые" замминистра

В российских ведомствах появятся "цифровые" замминистра

2 часа назад
В Печатниках бетономешалка протаранила 9 машин

В Печатниках бетономешалка протаранила 9 машин

2 часа назад
Слишком много сидеть смертельно опасно

Слишком много сидеть смертельно опасно

3 часа назад
Полиция ищет вора, укравшего вывеску подмосковного следственного управления

Полиция ищет вора, укравшего вывеску подмосковного следственного управления

2 часа назад
В 33 года внезапно умер звезда команды КВН "Пирамида"

В 33 года внезапно умер звезда команды КВН "Пирамида"

2 часа назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

03.07.2018 10:33
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Женщины-трудоголики больше других рискуют заработать диабет

Женщины-трудоголики больше других рискуют заработать диабет

43 минуты назад
Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка

Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка

1 час назад
Александр Самедов вернулся в общую группу сборной России

Александр Самедов вернулся в общую группу сборной России

1 час назад
В зубы смотрят: в Монголии найдены древнейшие свидетельства лошадиной стоматологии

В зубы смотрят: в Монголии найдены древнейшие свидетельства лошадиной стоматологии

2 часа назад
Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС

Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС

3 часа назад
Да будет дождь! Новое водоотталкивающее покрытие обещает сухость и безопасность

Да будет дождь! Новое водоотталкивающее покрытие обещает сухость и безопасность

3 часа назад
С высотки на Кудринской площади упал человек

С высотки на Кудринской площади упал человек

3 часа назад
Открылся первый в мире парк развлечений "Мир Angry Birds"

Открылся первый в мире парк развлечений "Мир Angry Birds"

3 часа назад
Неизвестный открыл стрельбу в американском Сент-Луисе

Неизвестный открыл стрельбу в американском Сент-Луисе

3 часа назад
Новому iPad гарантировали Face ID и "анимоджи"

Новому iPad гарантировали Face ID и "анимоджи"

4 часа назад
Последствия инфаркта миокарда вылечит генная терапия

Последствия инфаркта миокарда вылечит генная терапия

4 часа назад
Вести.net: cооснователь Mail.Ru вложит $100 миллионов в проекты на Unreal Engine

Вести.net: cооснователь Mail.Ru вложит $100 миллионов в проекты на Unreal Engine

4 часа назад
Крупнейший торрент-трекер опять попался на скрытом майнинге

Крупнейший торрент-трекер опять попался на скрытом майнинге

4 часа назад
Еще трое мужчин обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах

Еще трое мужчин обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах

5 часов назад
Черный саркофаг и белая голова: в Александрии нашли гигантское нетронутое захоронение

Черный саркофаг и белая голова: в Александрии нашли гигантское нетронутое захоронение

5 часов назад
Моуринью: футбол на чемпионате мира теряет в качестве из-за симулянтов

Моуринью: футбол на чемпионате мира теряет в качестве из-за симулянтов

5 часов назад
Вода продолжает прибывать в пещеру, где застряли дети

Вода продолжает прибывать в пещеру, где застряли дети

5 часов назад
Баку на день остался без метро

Баку на день остался без метро

5 часов назад
Один день, проведенный в СИЗО, будет приравниваться к полутора или двум дням в колонии

Один день, проведенный в СИЗО, будет приравниваться к полутора или двум дням в колонии

7 часов назад
Бывшего премьер-министра Малайзии обвиняют в коррупции

Бывшего премьер-министра Малайзии обвиняют в коррупции

7 часов назад
"Погода 24": в центре России холодает

"Погода 24": в центре России холодает

7 часов назад
392
Один из сыновей Тины Тёрнер покончил жизнь самоубийством

Один из сыновей Тины Тёрнер покончил жизнь самоубийством

7 часов назад
Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае мужчины

Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае мужчины

8 часов назад
Сборная России лидирует на чемпионате мира по эффективности ударов

Сборная России лидирует на чемпионате мира по эффективности ударов

8 часов назад
18 человек пострадали из-за тайфуна "Прапирун" в Японии

18 человек пострадали из-за тайфуна "Прапирун" в Японии

9 часов назад
Тренер Колумбии Пекерман: мы прекрасно выступили на этом чемпионате

Тренер Колумбии Пекерман: мы прекрасно выступили на этом чемпионате

9 часов назад
В Солсбери два человека госпитализированы после отравления неизвестным веществом

В Солсбери два человека госпитализированы после отравления неизвестным веществом

9 часов назад
В Грузии из-за жары зафиксировано рекордное за 30 лет потребление электроэнергии

В Грузии из-за жары зафиксировано рекордное за 30 лет потребление электроэнергии

11 часов назад
Погодные аномалии в России: где-то потопы, где-то изнуряющая жара

Погодные аномалии в России: где-то потопы, где-то изнуряющая жара

11 часов назад
Фанат, сделавший надпись на памятнике футболисту Черенкову, задержан

Фанат, сделавший надпись на памятнике футболисту Черенкову, задержан

12 часов назад
Белый дом: США не признают попыток Российской Федерации аннексировать Крым

Белый дом: США не признают попыток Российской Федерации аннексировать Крым

12 часов назад
Тренер англичан Саутгейт: горжусь своей командой

Тренер англичан Саутгейт: горжусь своей командой

12 часов назад
В канадском Монреале шесть человек погибли из-за жаркой погоды

В канадском Монреале шесть человек погибли из-за жаркой погоды

13 часов назад
На чемпионате мира определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира определились все четвертьфиналисты

13 часов назад
Суд Эквадора выдал ордер на арест экс-президента страны Корреа

Суд Эквадора выдал ордер на арест экс-президента страны Корреа

14 часов назад
Проклятие снято: англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев

Проклятие снято: англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев

14 часов назад