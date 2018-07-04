Армия начнет испытывать новейших "Курганцев" в следующем году

Новейшая боевая машина пехоты "Курганец-25" отправится на войсковые испытания уже в 2019 году. Сейчас БМП проходит "всеобъемлющее" тестирование, а контракт на поставку первой опытно-промышленной партии этих бронемашин заключен на 2019-2024 годы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на годовой отчет "Курганмашзавода".

"Курганец-25" – это универсальная гусеничная платформа. На ее основе сейчас уже построили БМП. Однако в перспективе на машину могут поставить 125-миллиметровое орудие, или переделать ее в БТР.

Новейшая боевая машина построена по таким же принципам, как и перспективный танк Т-14 "Армата". То есть экипаж и десант сидят в бронекапсуле, отдельно от двигателя, баков и боеприпасов.

Пока основное вооружение – это боевой модуль "Бумеранг". В него входит стандартная 30-миллиметровая автоматическая пушка, 4 управляемых ракеты и пулемет Калашникова. Экипаж "Курганца-25" – 3 человека, десант – 8 бойцов.