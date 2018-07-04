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Экология 1 час назад

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4 июля 201816:11 Дарья Загорская

Чернобыльские волки расселяются из зоны отчуждения на сотни километров

Избыток волков в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заставляет их широко расселяться вокруг.
Фото Global Look Press.

После печально известной аварии на Чернобыльской АЭС вокруг её эпицентра была создана тридцатикилометровая зона отчуждения. Большинство людей воздерживаются от проживания на опасной территории, хотя туризм в ней и разрешён. Но животные ничего об этом не слышали и на протяжении прошедших тридцати двух лет продолжают жить и размножаться в привычных местах.

На сегодняшний день не существует систематических данных по поводу того, как именно отразился выброс радиоактивных веществ на состоянии популяций различных видов в долгосрочной перспективе. Однако никто не сомневается в том, что многие из них могут быть носителями мутантных генов. При этом данные отдельных исследований противоречат друг другу. Одни результаты свидетельствуют об угнетённом состоянии животных, другие, наоборот, о невероятном процветании дикой природы в отсутствие человека.

Второй точки зрения придерживается и команда учёных из Беларуси, Японии и США во главе с Майклом Бирном (Michael Byrne) из Университета Миссури в Колумбии. Их исследование посвящено волкам (Canis lupus). Это постоянные обитатели как зоны отчуждения, так и прилегающих регионов.

Анализ показал, что численность серых хищников на запретной территории в семь раз выше, чем в окрестных заповедниках. Но зоологам прекрасно известно, что волки не привыкли тесниться. Ограниченная территория может прокормить лишь определённое количество хищников. Поэтому любой стае приходит время, когда часть молодых самцов уходит искать себе новый дом. И при упомянутой численности волкам вместе со всеми их генами, очевидно, уже давно приходится выходить за пределы зоны отчуждения.

В новой работе, опубликованной в издании European Journal of Wildlife Research, наблюдение велось за тринадцатью взрослыми волками старше двух лет, а также одним молодым самцом одного-двух лет. Все они были родом из области зоны отчуждения, расположенной на территории Беларуси.

При этом выглядели животные вполне обычно: одна голова, четыре лапы, единственный хвост и никакого зловещего свечения. В соответствии с принятыми стандартами изучения диких животных волков отлавливали и снабжали GPS-ошейниками.

Спутниковые и обычные наблюдения за волками подтвердили, что именно подростки часто покидают зону отчуждения и обследуют окружающие территории. Некоторые из них совершали лишь кратковременные вылазки, но были и те, кто не возвращался.

Исследователям повезло, и именно единственный молодой волк с GPS-ошейником решил отправиться в дальнее странствие. За 21 день наблюдения животное удалилось от зоны отчуждения на 300 километров. К сожалению, после этого ошейник перестал передавать сигнал, и учёные потеряли возможность узнать, вернулся ли этот самец обратно.

В любом случае данное исследование даёт первые неоспоримые доказательства очень широкого расселения хищников с заражённой территории. Эти результаты, по мнению авторов работы, должны повлечь за собой более масштабные исследования, в том числе и генетические. Как знать, может быть, и нет никакой опасности в привычной для вида стратегии расселения. Но если она всё же существует, то было бы неплохо узнать, в чём именно она может заключаться.

Остаётся напомнить, что далеко не только воздействие радиации может быть причиной возникновения мутаций в генах. Более того, некоторые особо удачные "ошибки" природы становились двигателями эволюции. Немало примеров этому можно найти, полистав материалы специального раздела проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).

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