Тема:
Экология 1 час назад
Чернобыльские волки расселяются из зоны отчуждения на сотни километров
После печально известной аварии на Чернобыльской АЭС вокруг её эпицентра была создана тридцатикилометровая зона отчуждения. Большинство людей воздерживаются от проживания на опасной территории, хотя туризм в ней и разрешён. Но животные ничего об этом не слышали и на протяжении прошедших тридцати двух лет продолжают жить и размножаться в привычных местах.
На сегодняшний день не существует систематических данных по поводу того, как именно отразился выброс радиоактивных веществ на состоянии популяций различных видов в долгосрочной перспективе. Однако никто не сомневается в том, что многие из них могут быть носителями мутантных генов. При этом данные отдельных исследований противоречат друг другу. Одни результаты свидетельствуют об угнетённом состоянии животных, другие, наоборот, о невероятном процветании дикой природы в отсутствие человека.
Второй точки зрения придерживается и команда учёных из Беларуси, Японии и США во главе с Майклом Бирном (Michael Byrne) из Университета Миссури в Колумбии. Их исследование посвящено волкам (Canis lupus). Это постоянные обитатели как зоны отчуждения, так и прилегающих регионов.
Анализ показал, что численность серых хищников на запретной территории в семь раз выше, чем в окрестных заповедниках. Но зоологам прекрасно известно, что волки не привыкли тесниться. Ограниченная территория может прокормить лишь определённое количество хищников. Поэтому любой стае приходит время, когда часть молодых самцов уходит искать себе новый дом. И при упомянутой численности волкам вместе со всеми их генами, очевидно, уже давно приходится выходить за пределы зоны отчуждения.
В новой работе, опубликованной в издании European Journal of Wildlife Research, наблюдение велось за тринадцатью взрослыми волками старше двух лет, а также одним молодым самцом одного-двух лет. Все они были родом из области зоны отчуждения, расположенной на территории Беларуси.
При этом выглядели животные вполне обычно: одна голова, четыре лапы, единственный хвост и никакого зловещего свечения. В соответствии с принятыми стандартами изучения диких животных волков отлавливали и снабжали GPS-ошейниками.
Спутниковые и обычные наблюдения за волками подтвердили, что именно подростки часто покидают зону отчуждения и обследуют окружающие территории. Некоторые из них совершали лишь кратковременные вылазки, но были и те, кто не возвращался.
Исследователям повезло, и именно единственный молодой волк с GPS-ошейником решил отправиться в дальнее странствие. За 21 день наблюдения животное удалилось от зоны отчуждения на 300 километров. К сожалению, после этого ошейник перестал передавать сигнал, и учёные потеряли возможность узнать, вернулся ли этот самец обратно.
В любом случае данное исследование даёт первые неоспоримые доказательства очень широкого расселения хищников с заражённой территории. Эти результаты, по мнению авторов работы, должны повлечь за собой более масштабные исследования, в том числе и генетические. Как знать, может быть, и нет никакой опасности в привычной для вида стратегии расселения. Но если она всё же существует, то было бы неплохо узнать, в чём именно она может заключаться.
Остаётся напомнить, что далеко не только воздействие радиации может быть причиной возникновения мутаций в генах. Более того, некоторые особо удачные "ошибки" природы становились двигателями эволюции. Немало примеров этому можно найти, полистав материалы специального раздела проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).
Ранее по теме
-
На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось1 сутки назад
-
Биологи оценили ущерб: одичавшие кошки истребляют рептилий Австралии миллионами8 суток назад
-
Муссоны очищают воздух над Южной Азией, разнося загрязнение по всему свету9 суток назад
-
Стремительное вымирание невероятно живучих баобабов ставит учёных в тупик21 сутки назад
-
Доказано: дешёвый бензин можно делать прямо из воздуха25 суток назад
-
Без мяса и молока: названы лучшие способы уменьшения воздействия человека на окружающую среду1 месяц назад
Сейчас
"Натали" готова продаться
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В четвертьфинале чемпионата мира Россия сыграет с Хорватией
- Сборная Швеции пробилась в четвертьфинал турнира
- У Оби Микела во время первенства мира похитили отца
- Англичане в серии пенальти обыграли колумбийцев
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Новое отравление в Солсбери
- Неизвестный открыл стрельбу в американском Сент-Луисе
- Вода продолжает прибывать в пещеру, где застряли дети
- Пиарщица "Леруа Мерлен" уволилась после фейка о "сожженной фанатами"
- Как увидеть Розу Пустыни своими глазами?
Самое читаемое
-
Стали известны результаты теста ДНК "внука" Марии Шукшиной!
- Миллиардер, восьмой человек в списке Forbes, осужден на 30 лет тюрьмы
- Украинцы возбудились из-за выступления Земфиры с российским триколором
- Зрелище не для слабонервных: очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка
- Один из сыновей Тины Тёрнер покончил жизнь самоубийством
Авто.Вести.Ru
-
В России открыли прием заказов на самый мощный Volvo XC90 (цены)
- В России заработал "кровавый" метод выявления пьяных водителей
- Путин одобрил подорожание водительских прав и СТС
- Volkswagen выпустит автомобиль с кухней, туалетом и душем
- Новый Lexus ES получил российский ценник
Экономика
-
Валютные резервы России под угрозой
- Австрии не понравился миграционный план Германии
- Российские миллиардеры: кто разбогател больше всех?
- Кабмин одобрил совершенствование ОСАГО
- В России ввели электронную закладную по ипотеке
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Как облегчить головную боль: 5 неочевидных способов, которые работают
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- Грубость так же заразна, как простуда
Вести в 20.00
-
Делегация Конгресса США в Москве
- Меркель удалось избежать раскола правящей коалиции
- Лукашенко принял парад в честь Дня независимости
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Очевидцы рассказали о спасении висящего на карнизе ребенка
- В Печатниках бетономешалка протаранила 9 машин
- Остались без отпуска и денег: клиенты Polar tour отправляются в суд
- Джигурда устроил у Мосизбиркома шоу с волынщиками и подписями
- Пьяный лихач на BMW устроил смертельную аварию в Подмосковье
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?
- Электростимуляция мозга уменьшила преступные наклонности людей
- Гибкий робот-дракон пролетит сквозь любую щель
- На Земле в полтора раза больше рек, чем считалось
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков