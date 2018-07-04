Лишь полиция смогла утихомирить подравшихся на детской площадке мам. Видео

Точно восстановить причины, которые привели к яростной драке молодых мам 3 июля в Уфе, не могут даже очевидцы происшествия. Согласно самой популярной версии, одна из девушек, выгуливающая своего ребенка, возмутилась курением на детской площадке.

Слово за слово, и противницы, не обращая внимания на своих и чужих детей, перешли в рукопашную, сопровождая драку отборнейшей матершиной.

Какое-то время очевидцы пытались утихомирить дерущихся матерей, превратившихся в яростных валькирий, но затем, отчаявшись, вызвали полицию.

Сотрудники Росгвардии, вооруженные автоматами, оперативно приехали, но даже они не сразу смогли успокоить разгневанных женщин. А когда это им удалось, молодые мамы отправились по своим домам, словно ничего не случилось.