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Выборы мэра Москвы 10 минут назад
От дальнейшей борьбы за пост мэра Москвы сами отказались 26 из 33 кандидатов
Подавляющее большинство выдвинутых кандидатами на должность мэра Москвы самостоятельно отказались от дальнейшего участия в выборах. Такое заявление сделал в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"26 кандидатов из 33 сами отказались от участия в выборах мэра Москвы, заявив об этом публично или не став предоставлять документы", — сказал Горбунов "Интерфаксу".
Кроме того, по его словам, один кандидат — Сергей Троицкий (лидер группы "Коррозия металла") — подал заявление о том, что собранные им в достаточном количестве подписи муниципальных депутатов и подписи избирателей были утром 3 июля уничтожены Никитой Джигурдой, "в связи с чем он просит продлить срок принятия документов или зарегистрировать его без этих документов".
Прием документов на регистрацию кандидатов завершился 3 июля в 18:00. До этого времени семь кандидатов представили документы на регистрацию, пять из которых собрали необходимое для регистрации число подписей муниципальных депутатов: действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Документы на регистрацию также представил кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он набрал только 76 подписей мундепов при необходимом минимуме в 110. Во вторник, Мосгорбизбирком также принял на проверку документы у Никиты Джигурды.
К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.
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