От дальнейшей борьбы за пост мэра Москвы сами отказались 26 из 33 кандидатов

Подавляющее большинство выдвинутых кандидатами на должность мэра Москвы самостоятельно отказались от дальнейшего участия в выборах. Такое заявление сделал в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"26 кандидатов из 33 сами отказались от участия в выборах мэра Москвы, заявив об этом публично или не став предоставлять документы", — сказал Горбунов "Интерфаксу".

Кроме того, по его словам, один кандидат — Сергей Троицкий (лидер группы "Коррозия металла") — подал заявление о том, что собранные им в достаточном количестве подписи муниципальных депутатов и подписи избирателей были утром 3 июля уничтожены Никитой Джигурдой, "в связи с чем он просит продлить срок принятия документов или зарегистрировать его без этих документов".

Прием документов на регистрацию кандидатов завершился 3 июля в 18:00. До этого времени семь кандидатов представили документы на регистрацию, пять из которых собрали необходимое для регистрации число подписей муниципальных депутатов: действующий мэр Сергей Собянин, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин. Документы на регистрацию также представил кандидат от партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков, однако он набрал только 76 подписей мундепов при необходимом минимуме в 110. Во вторник, Мосгорбизбирком также принял на проверку документы у Никиты Джигурды.

К 13 июля Мосгоризбирком должен проверить поступившие документы и сформировать окончательный список кандидатов в мэры.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября.