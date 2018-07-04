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Удивительный микромир бактерий и вирусов 23 минуты назад
Нетипичное поведение: найден вирус, укрепляющий иммунную систему
Наша иммунная система пребывает в самом расцвете сил, когда мы молоды, но после определённого возраста эффективность её работы снижается, и организму становится всё труднее бороться с новыми инфекциями.
"Вот почему пожилые люди более восприимчивы к инфекциям, чем молодые", — поясняет иммунобиолог и ведущий автор нового исследования Янко Николич-Жугич (Janko Nikolich- Žugich) из Аризонского университета (США).
Его научная группа занималась поиском способов омоложения иммунной системы пожилых людей, и в ходе работы учёные сделали неожиданное открытие. Оказалось, что один конкретный вирус может не ослаблять, а фактически усиливать иммунную систему.
Речь идёт о цитомегаловирусе (ЦМВ), уточняется в пресс-релизе.
Медики поясняют, что такие вирусы поражают более половины всех людей в мире. Лечения от них, по сути, нет, и человек вынужден оставаться носителем патогена всю жизнь.
"ЦМВ обычно не вызывает внешних симптомов, но мы всё равно должны жить с ним, поскольку нет лекарств", — говорит соавтор работы Меган Смити (Megan Smithey). По её словам, наша иммунная система в присутствии этого вируса всегда остаётся "в тонусе", сдерживая атаки.
Чтобы узнать больше о действии на организм ЦМВ, учёные заразили им мышей. Предполагалось, что грызуны станут более уязвимыми для других инфекций, ведь их защитные ресурсы будут постоянно "отвлекаться" на цитомегаловирус. Но всё оказалось совсем иначе.
При заражении листерией (бактерии, которые могут вызывать различные заболевания у людей и животных) пожилые мыши, несущие ЦМВ, оказались более устойчивыми к новому патогену, чем их сородичи, которые не имели вируса.
"Мы были совершенно удивлены, мы ожидали, что эти мыши будут [справляться] хуже. Но у них был более надёжный, эффективный ответ на инфекцию", — рассказывает Смити.
Пока что специалисты не уверены в том, как именно ЦМВ укрепляет иммунную систему; команда уже начала новое исследование в этом направлении.
Однако тот факт, что вирус способствует укреплению иммунной системы в пожилом возрасте, очевиден.
"Это исследование показывает нам, что иммунная система в более зрелом возрасте имеет больше возможностей, чем мы думали", — считает Меган Смити.
Когда её коллеги изучили Т-клетки (клетки иммунной системы) мышей, то увидели, что цитомегаловирус усилил их активность, причём это распространилось на клетки с разной "специализацией".
"Разнообразие – это хорошо, — говорит Николич-Жугич. – Различные типы Т-клеток реагируют на разные типы инфекций, чем более разнообразные Т-клетки у вас есть, тем больше вероятность того, что вы сможете бороться с болезнями".
В течение многих лет иммунобиологи предполагали, что разнообразие Т-клеток уменьшается с возрастом. Собственно, это и есть одна из причин, по которой пожилые люди становятся менее устойчивыми к болезням.
Однако теперь учёные показали, что при заражении ЦМВ разнообразие и активность Т-клеток может оставаться на высоком уровне и в старости.
Медики полагают, что, если аналогичные результаты будут продемонстрированы в исследованиях с людьми, то открытие станет плацдармом для создания новой "иммунной вакцины", которая поможет усилить защитную систему людей пожилого возраста и оградить их от многих болезней.
Более подробное описание этой работы содержится в научной статье, которая была опубликована в издании PNAS.
Кстати, ранее учёные рассказали, почему вирусы "жалеют" женщин и совсем "не ценят" мужчин, а также предложили необычный метод предотвращения эпидемий.
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