Столкновение в Ростовской области: поезда опоздают на 2 часа

В Азовском районе Ростовской области автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским поездом. Грузовик выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд. Машинист попытался затормозить, но не успел, сообщает агентство ТАСС.

Водитель автомобиля и помощник машиниста погибли. Пассажиры поезда не пострадали.

ДТП произошло примерно в 16:00. На место происшествия выехал тепловоз, чтобы оттащить поврежденный локомотив. Задержка в движении поездов составит не менее двух часов.